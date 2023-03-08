Минобороны: ВС России пресекли деятельность десяти украинских ДРГ в зоне спецоперации

Москва, , 15:04 — REGNUM Российские войска пресекли деятельность десяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вооружённых формирований Украины в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом 8 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Знаки ВС РФ на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Кроме того, в районах населённых пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артёмовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — сказал он.

Также официальный представитель Миноборон уточнил, что за сутки на купянском направлении было уничтожено до 60 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки вооружённые формирования Украины потеряли в общей сложности на южнодонецком, запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и херсонском направлениях в зоне спецоперации свыше 380 человек личного состава.