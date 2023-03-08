Херсон, 8 марта, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре снаряда реактивных систем залпового огня M142 HIMARS производства США. Об этом в среду, 8 марта, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

Также Конашенков добавил, что за минувшие сутки средствам ПВО удалось сбить пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Николаевка Херсонской области, Червоноармейское Запорожской области, Никольское ДНР и Шипиловка ЛНР.

Всего с начала специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 398 самолетов, 217 вертолетов, 3361 БПЛА, 410 ЗРК и 8222 основных боевых танка и другие бронемашины.