В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на шести направлениях в зоне спецоперации

Москва, , 14:56 — REGNUM За сутки вооружённые формирования Украины потеряли в общей сложности на южнодонецком, запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и херсонском направлениях в зоне спецоперации свыше 380 человек личного состава. Об этом 8 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

По словам официального представителя Минобороны РФ, на купянском направлении ударом штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии были поражены живая сила и техника ВСУ около населённых пунктов Берестовое, Синьковка и Крахмальное Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что на краснолиманском направлении авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы российской группировки войск «Центр» поразили противника около населённых пунктов Невское, Новолюбовка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.

«Общие потери противника на данном направлении за сутки составили: до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика», — указал официальный представитель Минобороны.

Также он отметил, что на южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группировки войск «Восток» поразили вражеские подразделения у населённых пунктов Угледар, Павловка и Новоселка Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области, уничтожив за сутки до 65 украинских военных, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубицу «Мста-Б».

«На херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава германского министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Киеву танки Leopard 2 уже в марте. Они отправятся на Украину вместе с обученными бригадами.

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