Ханой, 8 марта, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Во Вьетнаме 7 марта состоялась торжественная церемония передачи первого участка земли на территории бывшей американской военной базы, который очищен от диоксинового загрязнения. Всего было передано около 3 га в юго-западной части аэродрома Биенхоа.

Местность после обработки Agent Orange

В мероприятии принимали участие представители министерства национальной обороны Республики Вьетнам и Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом пишет 8 марта армейская газета «Куан дой нян зан».

Отмечено, что в рамках первого этапа проекта по нейтрализации последствий «химической войны» на бывшей базе ВВС США было очищено почти 5,3 га территории. Вьетнамская сторона заявила, что проект по очистке от диоксина является особенно важным в рамках сотрудничества с США.

Напомним, дефолиант Agent Orange, в котором содержится смертоносное вещество диоксин, применялся во Вьетнаме в районе «тропы Хо Ши Мина» в период войны с 1961 по 1972 год для улучшения видимости экипажей бомбардировщиков. Дефолианты являются веществами, вызывающими опадание листьев растений. Их применяют в аграрных целях, однако американские военные применяли их во Вьетнаме с целью уничтожения естественных лесных укрытий для вьетнамских партизан.

Дефолианты являются крайне токсичными веществами, вызывающими генетические мутации, которые приводят к патологиям репродуктивной системы и рождению детей с различными нарушениями.