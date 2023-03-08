Лепосавич, Сербия, 8 марта, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Двоих сербов избили косовские полицейские по неизвестной причине, сообщает 8 марта Tanjug.

Марко Кужавич/РИА Новости Полиция Косово

Инцидент произошёл на территории Косова и Метохии неподалёку от города Лепосавич в селе Йошаница. Полиция остановила автомобиль, в котором ехали двое сербов.

Молодых людей вытащили из машины и били по голове и в грудь. Избитых в итоге доставили в хирургию больницы в Косовска-Митровице.

На каком основании косовские силовики устроили это нападение, не сообщается. В избиении двух сербов принимали участие восемь полицейских.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в Косово в конце января: косовская полиция напала на машину с сербами, на этот раз применив огнестрельное оружие.