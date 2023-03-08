В Германии заявили об обысках на судне из-за диверсий на «Северных потоках»

Берлин, , 14:49 — REGNUM Обыски на судне, связываемом с подрывами, были проведены 18 и 20 января. В ведомстве также заявили, что не имеют окончательных сведений о заказчиках подрывов и их мотивах.

Утечка газа на Северном потоке © The Swedish Coast Guard/Global Look Press

На судне, которое могло быть причастно к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были проведены обыски. Их в январе текущего года инициировала Генеральная прокуратура Германии.

Как заявил в беседе с ТАСС представитель ведомства, есть подозрение, что данное судно могло быть использовано для транспортировки взрывчатки. Оно было арендовано у германской фирмы, но её сотрудники вне подозрений, добавили в Генпрокуратуре ФРГ.

В ведомстве добавили, что не имеют окончательных сведений о заказчиках подрывов и их мотивах.

«Анализ изъятых улик и предметов продолжается. Личности преступников и их мотивы являются предметом расследований», ― указали в Генпрокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате совместного журналистского расследования, опубликованного газетой Die Zeit, выяснилось, что к взрыву на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» причастна Украина.

По версии немецких журналистов, секретную операцию в море провела группа из шести человек, национальная принадлежность которых пока неясна. Но известно, что судно, непосредственно участвовавшее в проведении диверсии, принадлежит польской компании, владельцами которой являются два гражданина Украины.