Ереван, 8 марта, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Ереван предлагает направить международную миссию в Нагорный Карабах для проверки сообщений, что Армения якобы отправляет туда военную технику и военнослужащих. Об этом говорится в заявлении армянского МИД, обнародованном 8 марта на сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Армения неоднократно заявляла, что по Лачинскому коридору не перевозились никакие боеприпасы или товары военного назначения как до его блокады, так и после 12 декабря 2022 года», — говорится в заявлении.

В МИД Армении подчеркнули, что в Нагорном Карабахе нет армии Армении. Если туда прибудут международные специалисты, они это подтвердят, но против их приезда выступает Азербайджан. Между тем Ереван призывает направить миссию в Арцах «для предотвращения развязывания Азербайджаном новой агрессии».

Напомним, 6 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Нагорном Карабахе растёт напряжённость, что вызывает озабоченность Москвы. Она призвала стороны конфликта решать вопросы безопасности мирно и «под эгидой российских миротворцев».