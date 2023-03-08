Москва, 8 марта, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Российские военные за последние сутки нанесли удары по местам дислокации украинских сил более чем в 200 районах в зоне проведения спецоперации. Об этом 8 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 207 районах», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Так, в районе населённого пункта Новоалександровка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

Кроме того, российские подразделения поразили штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Он располагался в районе населённого пункта Мемрик Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 7 марта, российская авиация и артиллерия нанесла поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах.