В конгрессе США заявили, что Россия не причастна к диверсии на «Северных потоках»

Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Не Россия и не США виновны в теракте на «Северных потоках», заявил неназванный сотрудник американского конгресса, пишет Politico. Виновны связанные с Украиной люди.

Флаг США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это были не мы и, вероятно, не русские», — заявив, ссылаясь на свои источники, представитель конгресса.

Отмечается также, что в США якобы давно изучают украинский след в диверсии на «Северных потоках» (совершена в конце сентября 2022 года).

Добавим, что это заявление сделано американским чиновником в контексте очередной «сенсации» двух изданий — The New York Times и Zeit об «украинском следе», якобы обнаруженном при расследовании диверсии на СП.