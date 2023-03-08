В Конгрессе заявили, что РФ не причастна к диверсии на «Северных потоках»
В Конгрессе США заявили, что Россия не причастна к диверсии на «Северных потоках»
Вашингтон, 8 марта, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Не Россия и не США виновны в теракте на «Северных потоках», заявил неназванный сотрудник американского Конгресса, пишет Politico. Виновны связанные с Украиной люди.
Иван Шилов ИА REGNUM
Флаг США
«Это были не мы и, вероятно, не русские», — заявил, ссылаясь на свои источники, представитель Конгресса.
Отмечается также, что в США якобы давно изучают украинский след в диверсии на «Северных потоках» (совершена в конце сентября 2022 года).
Добавим, что это заявление сделано американским чиновником в контексте очередной «сенсации» двух изданий — The New York Times и Zeit об «украинском следе», якобы обнаруженном при расследовании диверсии на СП.