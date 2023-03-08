Вашингтон, 8 марта, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Не Россия и не США виновны в теракте на «Северных потоках», заявил неназванный сотрудник американского Конгресса, пишет Politico. Виновны связанные с Украиной люди.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

«Это были не мы и, вероятно, не русские», — заявил, ссылаясь на свои источники, представитель Конгресса.

Отмечается также, что в США якобы давно изучают украинский след в диверсии на «Северных потоках» (совершена в конце сентября 2022 года).

Добавим, что это заявление сделано американским чиновником в контексте очередной «сенсации» двух изданий — The New York Times и Zeit об «украинском следе», якобы обнаруженном при расследовании диверсии на СП.