Москва, 8 марта, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в праздник 8 Марта сказал, в чём особенность российских женщин. Об этом глава государства рассказал на церемонии награждения выдающихся женщин России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам президента, особенность российских женщин заключается в стремлении работать ради конечного результата, а не просто ждать улучшений в чём-то.

«Вот это подвижничество русской женщины, которая, известно, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот это здесь и находится — в этом состоянии души», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в праздник 8 Марта президент Российской Федерации Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды женщинам за выдающиеся заслуги.