Москва, 8 марта, 2023, 14:35 — ИА Регнум. На внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом 8 марта сообщает московский департамент транспорта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На внешней стороне 92-го километра МКАД (в направлении Осташковского шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе автомобильной аварии затруднено движение транспорта, и добавляется, что сотрудники московских оперативных служб работают на месте происшествия.

Также на прикреплённых к сообщению фотографиях видно, что в ДТП попали не менее четырёх легковых автомобилей и из-за него перекрыто движение по четырём из пяти полос МКАД. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что смертельное ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в районе улицы Правобережной.