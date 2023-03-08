Берлин, , 14:29 — REGNUM Германия поставит Киеву танки Leopard 2 уже в марте. Они отправятся на Украину вместе с обученными бригадами. Об этом 8 марта сообщил перед неформальной встречей глав минобороны ЕС в Стокгольме глава германского министерства обороны ФРГ Борис Писториус.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, всего будет поставлено 18 танков из Германии и три из Португалии.

«Только что узнал, что 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с обученными бригадами ещё в текущем месяце смогут попасть в зону действий», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что Польша отправит Украине уже на текущей неделе десять танков Leopard 2 из 14 ранее обещанных Варшавой. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак 7 марта заявил, что четыре ранее обещанных танка уже находятся на Украине.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, что у Германии имеются проблемы с исполнением своих обязательств перед НАТО. Они вызваны отсутствием у Германии достаточного количества танков для сил быстрого реагирования «Острие копья».

Читайте развитие сюжета: Британию исключили из числа участников инициативы ЕС по оружию для Украины