Италия праздник 8 Марта отмечает протестами и забастовками

Рим, , 14:27 — REGNUM Демонстрации в пользу защиты прав женщин проходят 8 марта в разных городах Италии, передает Rai News 24.

Демонстрация в Италии © Alberto Gandolfo/Global Look Press

По данным новостного канала, профсоюзы объявили о проведении общенациональной забастовки. На работу в знак солидарности с женщинами, отстаивающими свои права, не вышли ряд медработников и учителей.

Известно, что 8 марта в европейских городах, в частности в Италии, традиционно проходят манифестации и забастовки. Участники протестов выступают против любой формы насилия в отношении женщин на рабочем месте, против неравенства зарплат и любой формы дискриминации по половому признаку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Париже из-за забастовки работников, ответственных за вывоз, сортировку и утилизацию мусора, скопилось около 2000 тонн отходов.