Лондон, 8 марта, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Руководство Сил британской специальной воздушной службы организовало специальную группу, которая ищет в разных странах мира снаряды для обеспечения нужд ВСУ. Об этом 7 марта сообщает газета Daily Express, ссылаясь на источники в военных кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По данным журналистов, группа из 12 солдат в сопровождении офицеров разведки и дипломатов «прочесывает» страны, в которых, могут быть запасы 122-мм снарядов для гаубиц советского производства. Они представляются торговцами оружием и готовы платить наличными.

«Миссия побывала в разных странах, от Анголы и Египта до Иордании, Казахстана и даже Вьетнама», — говорится в статье.

При этом отмечается, что покупка снарядов советского производства чревато тем, что они уже могли испортиться за столь долгий срок, особенно при ненадлежащем хранении. В целом данный метод поиска снарядов считается небезопасным, но к нему приходится прибегать из-за дефицита боеприпасов.

«Украинские силы выпускают за месяц больше снарядов, чем страны НАТО могут произвести за год», — отмечают в издании.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с начала 2023 года неоднократно заявлял, что возможности альянса по снабжению Киева вооружениями иссякли. Он призвал наращивать производство боеприпасов.