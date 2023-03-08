Захарова сравнила новую версию Запада о «Северных потоках» с историей Скрипалей

Москва, , 14:24 — REGNUM Очередной шаг сделан Западом в формировании нужной ему повестки публикацией в The New York Times новой версии теракта на «Северных потоках», сообщает 8 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Северный поток — 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Российский дипломат заявила, комментируя публикацию NYT об «украинской группе», якобы осуществившей диверсию на СП и СП-2, что скоро окажется, что трубопроводы «уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину».

По её словам, власти США и Британии продолжают свою политику «использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку». «Так было вокруг Солсбери и Эймсбери («дело Скрипалей» — Прим. ИА REGNUM), Навального с «Новичком» и т.д.», — отмечает Захарова.

Напомним, диверсия на СП и СП-2 произошла в конце сентября: оба трубопровода были выведены из строя взрывом в водах Дании. Запад пытался обвинять Россию в этой диверсии, но вскоре американский журналист представил итоги расследования, согласно которым взрывчатку заложили американцы.

Читайте также: Отравление Скрипалей назвали «пробным шаром» кампании по демонизации России

Накануне, 7 марта, NYT предложила версию о «украинском следе» подрыва СП и СП-2, выводя, однако, из-под удара Киев, в котором якобы ничего не знали о действиях украинской группы. Российские политики предлагают Вашингтону не пытаться прятаться от ответственности за содеянное.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде заявили, что США по теме «Северных потоков» «прячут концы в воду»