Москва, 8 марта, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Очередной шаг сделан Западом в формировании нужной ему повестки публикацией в The New York Times новой версии теракта на «Северных потоках», сообщает 8 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Российский дипломат заявила, комментируя публикацию NYT об «украинской группе», якобы осуществившей диверсию на СП и СП-2, что скоро окажется, что трубопроводы «уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину».

По её словам, власти США и Британии продолжают свою политику «использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку». «Так было вокруг Солсбери и Эймсбери («дело Скрипалей» — прим. ИА REGNUM), Навального с «Новичком» и т.д.», — отмечает Захарова.

Напомним, диверсия на СП и СП-2 произошла в конце сентября: оба трубопровода были выведены из строя взрывом в водах Дании. Запад пытался обвинять Россию в этой диверсии, но вскоре американский журналист представил итоги расследования, согласно которым взрывчатку заложили американцы.

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Накануне, 7 марта, NYT предложила версию об «украинском следе» подрыва СП и СП-2, выводя, однако, из-под удара Киев, в котором якобы ничего не знали о действиях украинской группы. Российские политики предлагают Вашингтону не пытаться прятаться от ответственности за содеянное.