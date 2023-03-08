Донецк, 8 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли несколько районов Донецка. Об этом 8 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Уточняется, что в 08:25 (совпадает с мск) украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибра 155 мм, в 09:00 — шесть снарядов калибра 155 мм, в 12:30 — три снаряда калибра 155 мм и в 12:48 — десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Также указывается, что в 12:50 ВСУ было выпущено две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка и в 13:00 — два снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина должна остаться без выхода к Чёрному морю. Демилитаризация Украины будет неполной без взятия под контроль Одессы.