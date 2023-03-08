Москва, , 14:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал российское общество здоровым, поскольку оно основано на исторических традициях. Это заявление главы государства прозвучало 8 марта в ходе церемонии награждения выдающихся женщин России в Кремле.

Путин поздравляет с 8 марта женщин Цитата из видео с канала: smotrim.ru

Поздравляя российских женщин с Международным женским днем, Путин подчеркнул, что миссия женщины, дарованная Всевышним, в любом нормальном обществе высоко ценится, доказательством этому служат традиции России, сформированные исторически.

«Мы ощущаем теплоту и любовь женщин на протяжении всей своей жизни. Это особая миссия дарованная Всевышним и в нормальном здоровом обществе она ценится выше всего, и в нашем тем более. Почему тем более? Потому что у нас здоровое общество, основанное на наших исторических традициях», — сказал президент.

Ранее ИА REGNUM сообщало о праздничной церемонии вручения Владимиром Путиным государственных наград россиянкам, внесшим значительный вклад в различные сферы жизни России.