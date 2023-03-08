Москва, , 14:16 — REGNUM Транссибирский арт-фестиваль, который в 2023 году проводится в десятый раз, достойно выполняет благородную миссию ― вносит значимый вклад в сбережение и развитие великих традиций отечественной культуры, содействует укреплению доверия и взаимопонимания между людьми. Об этом в приветственном слове по случаю открытия юбилейного фестиваля заявил президент России Владимир Путин.

Транссибирский арт-фестиваль © Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Отрадно, что благодаря вдохновенной идее и созидательной энергии выдающегося скрипача Вадима Репина ваш замечательный фестиваль с каждым годом обогащается новыми яркими идеями и задумками», ― подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, это мероприятие дарит жителям и гостям российских городов прекрасную возможность «познакомиться с творчеством признанных мастеров и молодых талантливых музыкантов, композиторов, художников из разных стран».

«Убеждён, что и нынешний фестиваль надолго запомнится своей насыщенной программой и тёплым, дружеским общением, оставит самые добрые впечатления», ― добавил Путин, пожелав участникам фестиваля успехов.

Напомним, что Транссибирский арт-фестиваль — это один из масштабных музыкальных форумов, программы которого включены в культурную презентацию России на международном уровне.

X Транссибирский арт-фестиваль стартует 8 марта 2023 года в Новосибирске и завершится 16 октября 2023 года. Он пройдёт также в Красноярске, Самаре, Москве, Барнауле, Омске и городах Новосибирской области и Красноярского края.

Фестиваль откроется программой с участием скрипача Вадима Репина, пианиста Вадима Руденко и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Димитриса Ботиниса. В программе Рапсодия на тему Паганини Рахманинова, «Кармен-фантазия» Бизе ― Ваксмана и Пятая симфония Чайковского.