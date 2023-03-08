Донецк, , 14:08 — REGNUM В результате обстрела Киевского района города Донецка со стороны Вооруженных сил Украины 8 марта произошло возгорание двух частных домов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что возгорания жилых домов зафиксированы по адресам: ул. Коцюбинского, 39 и ул. Байдукова, 47. Также два дома в Пролетарском районе на юго-востоке Донецка получили повреждения.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщалось, что ВСУ в 12:48 по местному времени выпустили в направлении Киевского района Донецка десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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