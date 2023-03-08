Анкара, 8 марта, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Сотрудничество Турции с Ираном в сфере энергетики будет усилено, сообщил 8 марта журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Mustafa Kaya/Global Look Press Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном

По итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном Чавушоглу рассказал, что дипломаты на встрече обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и «региональные проблемы».

«Мы хотим и дальше развивать наше сотрудничество в области энергетики, — сказал Чавушоглу. — Мы видим пользу в скорейшем подписании ядерной сделки».

Турецкий министр иностранных дел добавил, что Анкара настроена скорее устранить препятствия к сотрудничеству, развивать отношения с Тегераном.

Напомним, 6 марта в Госдепе США заявили, что не обсуждают с Тегераном возврат к ядерной сделке. Вашингтон выразил недовольство внутренней политикой Ирана и «поставкой беспилотников России».