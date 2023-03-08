Путин заявил, что в России нет таких отраслей, в которых женщины не добились бы значимых результатов

Москва, , 13:55 — REGNUM Огромный вклад в развитие нашей страны и достижение общенациональных задач вносят российские женщины. Об этом 8 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам России.

Президент России Владимир Путин вручает государственные награды выдающимся российским женщинам в Международный женский день. Цитата из видео с канала: smotrim.ru

Как отметил Путин, в России нет таких отраслей, сфер деятельности, где женщины не смогли добиться серьёзных и значимых результатов.

«Уважаемые друзья, ваши таланты, знания, компетентность ответственность целеустремленность вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что работающие в Донбассе женщины-медики — настоящие герои.