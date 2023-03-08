Москва, , 13:53 — REGNUM Русская культура и литература являются ориентирами, которые объединяют общество. Об этом 8 марта на церемонии награждения российских женщин за выдающиеся заслуги заявил президент России Владимир Путин.

8 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин во время поздравления женщин России с праздником — Международным женским днём 8 марта © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Глава государства указал на чрезвычайную значимость в «наши дни сбережения, изучения уникального культурного наследия России».

«Нашу великую культуру, литературу мы всегда будем ценить, как опору, дающую важнейшие морально-нравственные ориентиры, которые объединяют наше общество, всю нашу страну, всех нас», ― отметил российский лидер, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских женщин с Международным женским днём. Он подчеркнул, что для России 8 Марта всегда наполнен особыми тёплыми чувствами и смыслом. Российский лидер также отдельно отметил женщин-военнослужащих.

Российский лидер также вручил государственные награды женщинам за выдающиеся заслуги. Среди награжденных — многодетные матери и медработники.