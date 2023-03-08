Мадрид, , 13:45 — REGNUM Сообщения, появившиеся в западной прессе, о том, что к диверсии на газопроводах «Северный поток» якобы причастна «проукраинская группировка», могут быть «отвлекающим манёвром». Такое предположение приводится в статье испанской газеты El Confidencial, опубликованной 8 марта.

Отмечается, что данный шаг может быть направлен на то, чтобы отвлечь внимание общественности и снизить подозрения в том, что на самом деле за случившимся стоят США.

«Иногда администрация президента США (все зависимости от того, кто сидит в Белом доме) сливает некоторые данные в СМИ с определённой целью», ― указано в статье.

Таким образом американские власти хотят послать некое сообщение. Также не исключается, что Киев может быть заинтересован в разрушении инфраструктуры, чтобы Россия и Евросоюз не возобновили свои экономические связи, когда конфликт на Украине окажется на заднем плане в прессе и политических повестках дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, The New York Times (NYT) сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Взрывчатку, вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии или спецслужбам.

Со своей стороны, официальные лица в США заявили, что не обнаружили никаких доказательств причастности властей России к этим атакам.

О причастности Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» также заявили журналисты в опубликованном газетой Die Zeit совместном расследовании.