Бишкек, 8 марта, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В столице Киргизии — городе Бишкеке — в Международный женский день состоялось два мирных марша за права женщин. Об этом 8 марта сообщает киргизское агентство 24Kg.

Цитата из видео Мирный марш в Бишкеке

Отмечается, что в одном из маршей принимали участие порядка 500 человек, которые в сопровождении милиции прошли шествием по центральным улицам Бишкека, скандируя лозунги в поддержку прав женщин.

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Также участники шествия требовали от властей Киргизии соблюдать и обеспечивать права женской половины населения, так как женщины, по их мнению, нередко подвергаются семейному насилию и дискриминации на работе и в обществе.

Помимо того, в Бишкеке прошёл марш матерей-героинь за сохранение в стране традиционных ценностей, который организовали о инициативе министерства труда и социальной защиты Киргизии вместе с партией пенсионеров и в котором также приняли участие несколько сотен человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в своём поздравлении к жительницам России с Международным женским днём заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев адресовал особые слова женщинам-военнослужащим и тем из них, кто помогает российским военным в тылу.