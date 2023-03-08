Москва, 8 марта, 2023, 13:44 — ИА Регнум. На следующей неделе заместители главы Министерств иностранных дел России, Турции и Сирии встретятся с целью обсуждения даты будущей встречи глав внешнеполитических ведомств упомянутых стран. Об этом в среду, 9 марта, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«Мы планируем четырехстороннюю встречу. Иранская сторона также примет участие в ней. Уже на следующем этапе, при удобном для всех нас времени, пройдет встреча глав МИД», — цитирует Чавушоглу агентство ТАСС.

Напомним, что заместитель главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Михаил Богданов также сообщал о готовящейся встрече с участием Турции, Ирана и Сирии.

Ранее издание Al-Hadath сообщало, что в результате атаки дронов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли восемь шиитских добровольцев.