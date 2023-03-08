Варшава, , 13:43 — REGNUM Переданные Украине Польшей автоматы Grot имеют технические проблемы. О их выявлении стало известно из отчета, который поступил в командование после проведения совместных учений польских и украинских спецназовцев. Об этом сообщило 8 марта издание Onet.

Автомат Grot VoidWanderer.

«Польские солдаты перечислили в ней длинный список очень серьезных проблем с этим оружием. Такие карабины польское оборонное ведомство передало Украине. Их получили солдаты, которые сегодня воюют с Россией», — цитирует газета слова из отчетной записки.

В числе проблем названы, в частности, постоянное заедание карабинов, отсутствие болтов крепления ствола и других деталей, которое было выявлено после учений. Как сказано в отчете, «разнообразие дефектов настолько велико, что оружие должно подвергнуться серьезным изменениям и модернизации».

Помимо этого, «солдаты пишут о низкой точности стрельбы Grot».

Точное количество переданных Польшей Киву автоматов Grot не указывается, однако известно, что дополнительно она заказала около 200 тысяч экземпляров для своей армии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что польская оборонная промышленность готова начать производство запчастей для переданных Украине танков Leopard 2. Об этом заявил 7 марта министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.