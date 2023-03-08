Путин наградил в Кремле выдающихся женщин России

Москва, , 13:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил 8 марта в Кремле государственные награды женщинам за выдающиеся заслуги. Среди награжденных — многодетные матери и медработники.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Звание «Мать-героиня» получили Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина.

Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская. Кроме того, орден Дружбы получили Галина Алексеева из музея «Ясная Поляна» и министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» удостоены Ирина Еремина с Туламашзавода, полковник полиции Олеся Лоскутова, сотрудница приборостроительного завода Ольга Петрова. Медаль Суворова получила медсестра Кристина Ким, медаль Жукова — начальник отдела воинской части Западного военного округа Татьяна Чубченко.

Главврач детской больницы в Луганской области Людмила Белецкая удостоена ордена Пирогова.

Медаль Пушкина вручена преподавателю класса флейты Наталье Батериной.