WP: разведки Запада не перехватывали указывающие на РФ или Украину разговоры по «Северным потокам»

Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Разговоры официальных лиц из России или Украины, могущие свидетельствовать о возможности причастности Москвы или Киева к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» («СП»), не перехватывались службами разведки США и стран Европы. Об этом 8 марта сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники.

Авария на Северном потоке © The Swedish Coast Guard/Global Look Press

Уточняется, что доказательства о якобы причастности России к терактам на трубопроводах не обнаружены через многие недели после их совершения и добавляется, что также якобы не имеется доказательств о причастности к диверсии какой-либо другой из стран.

«Разведывательные службы в США и Европе не перехватывали разговоров российских или украинских официальных лиц, которые бы брали ответственность за атаку или предполагали, что пытаются сокрыть причастность их государства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после диверсии на газопроводе «Северный поток» доля компании из Нидерландов Gasunie в нём полностью списана.