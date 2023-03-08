Супруг блогера «Лерчек» рассказал про обыски и уголовное дело в отношении его семьи

Москва, , 13:27 — REGNUM Муж блогера «Лерчек» Артем Чекалин рассказал про обыски и прокомментировал уголовное дело по неуплате налогов в отношении его семьи, сообщает телеграм-канал «112».

Валерия и Артем Чекалины © Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

«Мы из России не бежали <… > слова плохого не говорили», — сказал Чекалин, пообещав погасить обязательства перед налоговой.

Всего, со слов блогера, у них работает 250 человек, за последние годы семья заплатила около полутора миллиардов рублей.

Говоря об обысках, блогер отметил, что сотрудники вели себя деликатно. Артем Чекалин рассказал, что похудел на три килограмма, но при обыске испугался за своих детей, а ещё понял, кто его близкие друзья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Артем Чекалин, муж блогера Валерии Чекалиной, объяснил, откуда у семьи взялись сразу 10 паспортов и 8 килограммов золота. В марте СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Чекалиной и её супруга из-за неуплаты налогов на 300 млн рублей.

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