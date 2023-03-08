Москва, 8 марта, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Муж блогера Лерчек Артём Чекалин рассказал про обыски и прокомментировал уголовное дело по неуплате налогов в отношении его семьи, сообщает телеграм-канал «112».

Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press Валерия и Артём Чекалины

«Мы из России не бежали <…> слова плохого не говорили», — сказал Чекалин, пообещав погасить обязательства перед налоговой.

Всего, со слов блогера, у них работает 250 человек, за последние годы семья заплатила около 1,5 млрд рублей.

Говоря об обысках, блогер отметил, что сотрудники вели себя деликатно. Артём Чекалин рассказал, что похудел на три килограмма, но при обыске испугался за своих детей, а ещё понял, кто его близкие друзья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Артём Чекалин, муж блогера Валерии Чекалиной, объяснил, откуда у семьи взялись сразу десять паспортов и восемь килограммов золота. В марте СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Чекалиной и её супруга из-за неуплаты налогов на 300 млн рублей.

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