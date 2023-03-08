Ульяновск, , 13:24 — REGNUM Директор футбольного клуба «Волга» из Ульяновска Михаил Наволокин в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о процессе поиска фаната, бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела во время матча ФОНБЕТ Кубка России 2022/23.

Игрок ФК «Зенит» Вендел © Алексей Филиппов/РИА Новости

«Поиски находятся на той же стадии. Только вчера узнавал этот вопрос. Органы продолжают свою работу. Есть уверенность, что нам удастся найти этого человека. Видеосъемка со стадиона есть», — сказал Наволокин.

Ранее пресс-атташе «Волги» Олег Савинов заявлял, что футбольный клуб был оштрафован на 500 тысяч рублей за инцидент с бананом, произошедший во время матча Кубка России с «Зенитом».

Матч «Волга» — «Зенит» проходил 25 февраля в Ульяновске на стадионе «Труд». Тот матч завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев.

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