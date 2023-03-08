Ульяновск, 8 марта, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Директор футбольного клуба «Волга» из Ульяновска Михаил Наволокин в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о процессе поиска фаната, бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела во время матча ФОНБЕТ Кубка России 2022/23.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Вендел

«Поиски находятся на той же стадии. Только вчера узнавал этот вопрос. Органы продолжают свою работу. Есть уверенность, что нам удастся найти этого человека. Видеосъемка со стадиона есть», — сказал Наволокин.

Ранее пресс-атташе «Волги» Олег Савинов заявлял, что футбольный клуб был оштрафован на 500 тыс. рублей за инцидент с бананом, произошедший во время матча Кубка России с «Зенитом».

Матч «Волга» — «Зенит» проходил 25 февраля в Ульяновске на стадионе «Труд». Он завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев.