В Минобороны Германии считают, что США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии

Берлин, , 13:23 — REGNUM Приоритеты США могут в скором времени сместиться с Украины в сторону юго-востока Азии. В Евросоюзе должны это учитывать, считает министр обороны ФРГ Борис Писториус. В своем интервью 8 марта изданию Deutschlandfunk он подчеркнул, что свое внимание на другой регион Вашингтон может переключить в любое время, в том числе с учетом того, что в США предстоят выборы президента.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выборы в США, может, и ставят нас в ситуацию цейтнота. Но мы должны всегда осознавать, что и по другим причинам американцы всегда могут сместить свой фокус, а именно в сторону Индо-Тихоокеанского региона», — заявил министр.

Он также отметил, что в ЕС должны помнить, что европейцам надо действовать всегда слаженно и брать ответственность на себя, в позиции с Украиной в частности.

Ранее ИА REGNUM сообщал о состоявшемся 3 марта визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в США, который прошел в обстановке строгой конфиденциальности.