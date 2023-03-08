Стокгольм, 8 марта, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы не имеют отношения к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Об этом в Стокгольме на полях неофициальной встречи министров обороны ЕС заявил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя появившиеся в ряде западных СМИ заявления об «украинском следе» в деле о терактах на российских газопроводах.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

«Для меня это [заявления прессы] немного странно, потому что эта история не имеет к нам никакого отношения. Это, конечно, «комплимент» нашим спецслужбам, но это не наших рук дело», ― отметил глава украинского оборонного ведомства.

Он также выразил надежду, что «расследование официальных органов прояснит все детали».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате совместного журналистского расследования, опубликованного газетой Die Zeit, выяснилось, что к взрыву на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» причастна Украина.

По версии немецких журналистов, секретную операцию в море провела группа из шести человек, национальная принадлежность которых пока неясна. Но известно, что судно, непосредственно участвовавшее в проведении диверсии, принадлежит польской компании, владельцами которой являются два гражданина Украины. Утверждается, что существует информация о том, что взрыв совершили украинские спецназовцы либо «проукраинская группировка».

Ранее о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве, сообщила газета The New York Times.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Запада в направлении ситуации с «Северными потоками» пахнут «чудовищным преступлением».