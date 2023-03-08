Тель-Авив, Израиль, 8 марта, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Ракета, выпущенная со стороны сектора Газа, найдена на границе Палестины с Израилем. Об обнаруженных обломках сообщает 8 марта пресс-служба Армии обороны Израиля.

(сс) IDF Spokesperson's Unit Израильская ПВО «Железный купол»

Уточняется, что в ночь на 8 марта со стороны Газы была выпущена ракета, которую израильтяне сбили. В ходе проверки выяснилось, что она упала «в непосредственной близости от забора безопасности на территории Израиля».

Таким образом, ракета упала, не перелетев через границу, на территории Газы.

Напомним, в ночь на 8 марта в южной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. 6 марта на Западном берегу Иордана произошла перестрелка.