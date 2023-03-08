Муж блогера «Лерчек» рассказал, откуда у семьи 10 паспортов и 8 килограммов золота

Москва, , 13:14 — REGNUM Артем Чекалин, муж блогера Валерии Чекалиной, известной как «Лерчек», объяснил, откуда у семьи взялись сразу 10 паспортов и 8 килограммов золота во время обыска по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом он рассказал в одной из социальных сетей.

Блогеры Валерия и Артем Чекалины © Евгений Одиноков/РИА Новости

По его словам, слитки золота, выдал ему банк вместо замороженных долларов. Насчёт паспортов, Чекалин ответил, что в семье пять человек и у каждого по два паспорта.

Артем Чекалин также пообещал в скором времени погасить задолженность перед налоговой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной и её супруга из-за неуплаты налогов на 300 млн рублей. Семье грозит до 3 лет лишения свободы.