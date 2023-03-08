Москва, 8 марта, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Артём Чекалин, муж блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, объяснил, откуда у семьи взялись сразу десять паспортов и восемь килограммов золота во время обыска по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом он рассказал в одной из социальных сетей.

Евгений Одиноков/РИА Новости Блогеры Валерия и Артём Чекалины

По его словам, слитки золота выдал ему банк вместо замороженных долларов. Насчёт паспортов Чекалин ответил, что в семье пять человек и у каждого по два паспорта.

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Артём Чекалин также пообещал в скором времени погасить задолженность перед налоговой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной и её супруга из-за неуплаты налогов на 300 млн рублей. Семье грозит до трех лет лишения свободы.