Прибалтика осудила Грузию за законопроект об иноагентах
Вильнюс, 8 марта 2023, 13:05 — REGNUM Жителям Грузии вредит инициатива властей республики о законе об иноагентах, говорится в опубликованном 8 марта заявлении трёх Прибалтийских стран, сообщает МИД Литвы.
В своём заявлении власти Литвы, Латвии и Эстонии призвали грузинский парламент «воздержаться от решений, которые вредят желанию людей Сакартвело (Грузии — прим. ИА REGNUM) жить в демократической стране, идущей путём европейской и евроатлантической интеграции».
Напомним, грузинский парламент 7 марта принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Оппозиция Грузии провела протестные акции с инцидентами нападения на сотрудников полиции.
В руководстве ЕС поддержали сторону протестующих как «демократическую», в ответ на это в России Брюсселю предложили присмотреться к американскому законодательству.
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