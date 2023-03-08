Прибалтика заявила, что закон об иноагентах навредит жителям Грузии

Вильнюс, , 13:05 — REGNUM Жителям Грузии вредит инициатива властей республики о законе об иноагентах, говорится в опубликованном 8 марта заявлении трёх Прибалтийских стран, сообщает МИД Литвы.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём заявлении власти Литвы, Латвии и Эстонии призвали грузинский парламент «воздержаться от решений, которые вредят желанию людей Сакартвело (Грузии — прим. ИА REGNUM) жить в демократической стране, идущей путём европейской и евроатлантической интеграции».

Напомним, грузинский парламент 7 марта принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Оппозиция Грузии провела протестные акции с инцидентами нападения на сотрудников полиции.

В руководстве ЕС поддержали сторону протестующих как «демократическую», в ответ на это в России Брюсселю предложили присмотреться к американскому законодательству.

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