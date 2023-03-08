Грузия отправила для анализа в Венецианскую комиссию законопроект об иноагентах, вызвавший протесты

Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Парламент Грузии направил в Венецианскую комиссию для анализа законопроект об иностранных агентах, рассмотрение которого проходит на фоне протестов оппозиции и членов неправительственных организаций. Об этом 8 марта сообщил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Parliament.ge

«Мы получим заключение по законопроекту от Венецианской комиссии через несколько месяцев, и лишь после этого продолжится обсуждение законопроекта в парламенте», — объявил Кобахидзе.

Он также назвал «спекуляциями» заявления, будто закон об иноагентах помешает вступлению Грузии в Евросоюз. Лидер партии подчеркнул, что власти страны оказывают уважение к институтам ЕС, отправляя на экспертизу законопроект в Венецианскую комиссию. При этом он считает недопустимым запрет даже обсуждать данную инициативу.

«Когда нам говорят, что нельзя даже обсуждать этот законопроект — это ущемление государства и общества», — отметил Кобахидзе.

Напомним, вечером 7 марта парламент Грузии принял законопроект об иногентах в первом чтении. Это вызвало протесты, которые стали перерастать в беспорядки. Протестующие кидали камни и коктейли Молотова в полицию, пытались прорваться в парламент.

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