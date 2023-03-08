Москва, 8 марта, 2023, 13:02 — ИА Регнум. 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева в интервью изданию «Спорт-Экспресс» 8 марта заявила, что хотела бы поехать с московским «Динамо» на летние сборы футбольной команды.

Medvedevaevgeniya.com Евгения Медведева

«Всё зависит от графика. Летом у нас обычно много ледовых шоу. Поэтому посмотрим. Но я получила огромное удовольствие от двух сборов. Но я однозначно хотела бы еще съездить на сборы. И не раз», — сказала фигуристка.

Напомним, что 16 января Евгения Медведева приехала на тренировочные сборы к «Динамо» в Абу-Даби и сфотографировалась с футболистами основной команды.

После 18 сыгранных туров Мир Российской премьер-лиги сезона 2022/23 «Динамо», одержав девять побед и набрав 32 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.