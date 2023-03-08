Брюссель, 8 марта, 2023, 13:01 — ИА Регнум. По мнению верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, единовременное одномоментное опустошение военных складов стран Европы для поставок боеприпасов Киеву не является угрозой безопасности сообщества. Он заявил об этом журналистам 8 марта по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС, куда также приглашены генсек НАТО и глава минобороны Украины.

David Zorrakino Жозеп Боррель

«Европейские страны, к счастью для них, не находятся в состоянии войны, поэтому они могут подождать [поступления новых боеприпасов]. Я не вижу тут опасность. Почему это опасно?» — сказал он в ответ на вопрос о том, является ли угрозой безопасности Европы опустошение её военных складов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что он обратился с предложением к главам минобороны стран — участниц Евросоюза поставлять Киеву уже имеющиеся у них боеприпасы.