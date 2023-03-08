Брюссель, 8 марта, 2023, 13:00 — ИА Регнум. ЕС поможет Молдавии укрепить безопасность. Об этом заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Палома Холл Кабальеро в интервью радио Europa Libera.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Евросоюз постоянно ищет дальнейшие пути усиления сферы безопасности Молдавии», — сказала Кабальеро.

По её словам, в европейских странах на высшем уровне обсуждают возможность отправки в Молдавию гражданской миссии CSDP («Общая политика безопасности и обороны»). При этом Палома Холл Кабальеро подчеркнула, что «пока еще слишком рано говорить о том, когда может быть принято подобное решение».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказался за отправку в страну гражданской миссии по безопасности и обороне. Миссия должна помочь Молдавии укрепить способность противостоять гибридным угрозам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советский композитор Евгений Дога выступил за объединение Молдавии и Румынии. Он считает, что объединить две страны «можно за полчаса».