Москва, , 12:56 — REGNUM В новых субъектах России к поздравлениям женщинам в Международный женский день 8 марта присоединились сотрудники Росгвардии. Там проходит акция «СВОим с любовью», в ходе которой мужчины подарили цветы женщинам в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе Росгвардии.

8 марта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прямо на улицах сел и городов росгвардейцы дарили живые цветы милым дамам и говорили им тёплые слова», — рассказали в ведомстве.

Для каждой получившей подарок женщины поздравление «стало настоящим подарком и приятным сюрпризом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с Международным женским днем поздравили женщин и военнослужащие, находящиеся на передовых позициях на запорожском направлении.