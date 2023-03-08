Цхинвал, , 12:53 — REGNUM Представители силовых структур Южной Осетии на границе с Грузией переведены на усиленный режим несения службы. Об этом 8 марта сообщила пресс-секретарь президента страны Наталья Босикова.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

Она пояснила, что такое решение было принято на оперативном совещании Совета безопасности республики, которое состоялось по поручению президента Южной Осетии Алана Гаглоева, в связи с событиями, происходящими в Тбилиси.

«В целях предупреждения возможных инцидентов на границе, силовые структуры переведены на усиленный режим ведения службы», ― сказала Босикова.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта у здания парламента в Тбилиси произошли ожесточённые столкновения между полицией и оппозиционерами, которые устроили митинг против законопроекта об иноагентах. Полицейский спецназ использовал для разгона митингующих дубинки, резиновые пули, водомёты, слезоточивый и перцовый газ. А протестующие нападали на стражей порядка.

Акция протеста закончилась утром 8 марта. В ходе протестов в Тбилиси были задержаны 66 человек.