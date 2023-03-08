Цхинвал, 8 марта, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Представители силовых структур Южной Осетии на границе с Грузией переведены на усиленный режим несения службы. Об этом 8 марта сообщила пресс-секретарь президента страны Наталья Босикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

Она пояснила, что такое решение было принято на оперативном совещании Совета безопасности республики, которое состоялось по поручению президента Южной Осетии Алана Гаглоева, в связи с событиями, происходящими в Тбилиси.

«В целях предупреждения возможных инцидентов на границе, силовые структуры переведены на усиленный режим ведения службы», ― сказала Босикова.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта у здания парламента в Тбилиси произошли ожесточённые столкновения между полицией и оппозиционерами, которые устроили митинг против законопроекта об иноагентах. Полицейский спецназ использовал для разгона митингующих дубинки, резиновые пули, водомёты, слезоточивый и перцовый газ. А протестующие нападали на стражей порядка.

Акция протеста закончилась утром 8 марта. В ходе протестов в Тбилиси были задержаны 66 человек.