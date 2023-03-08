Британцы вынуждены голодать и мёрзнуть из-за роста цен — Sky News
В Великобритании сообщили, что жителям приходится голодать и мёрзнуть из-за инфляции
Лондон, 8 марта, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Рост инфляции и стоимости услуг ЖКХ в Великобритании вынуждает жителей страны экономить на еде и отоплении жилья. Об этом 7 марта сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на исследование компании по защите прав потребителей Which?.
«Крайнее беспокойство вызывает тот факт, что семьи по всей стране вынуждены голодать и мёрзнуть дома, потому что этой зимой не могут себе позволить товары первой необходимости», — заявил журналистам один из руководителей Which? Рочио Конча.
По данным исследования, за три последних месяца доля жителей королевства, которым приходится недоедать для экономии, выросла с 12% до 15%. Также 72% уменьшают температуру в домах, сокращая расходы на отопление, 39% экономят на горячей воде.
«Цены на основные продукты питания взлетели до небес: буханка хлеба, которую я обычно покупаю, становится всё меньше и всё дороже», — сказала журналистам 72-летняя жительница графства Саффолк.
Кроме того, по данным Which? , 2,3 млн домохозяйств в феврале просрочили оплату взносов за различные кредиты. В январе была схожая картина.
В издании отмечают, что ситуация может стать хуже, так как в апреле ожидается рост тарифа на электроэнергию, а в 2024 году прекратит действие скидка на неё.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году по сравнению с 2021 годом инфляция в Великобритании превысила 10%, что стало рекордным показателем почти за 40 лет.