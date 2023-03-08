Лондон, 8 марта, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Рост инфляции и стоимости услуг ЖКХ в Великобритании вынуждает жителей страны экономить на еде и отоплении жилья. Об этом 7 марта сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на исследование компании по защите прав потребителей Which?.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Крайнее беспокойство вызывает тот факт, что семьи по всей стране вынуждены голодать и мёрзнуть дома, потому что этой зимой не могут себе позволить товары первой необходимости», — заявил журналистам один из руководителей Which? Рочио Конча.

По данным исследования, за три последних месяца доля жителей королевства, которым приходится недоедать для экономии, выросла с 12% до 15%. Также 72% уменьшают температуру в домах, сокращая расходы на отопление, 39% экономят на горячей воде.

«Цены на основные продукты питания взлетели до небес: буханка хлеба, которую я обычно покупаю, становится всё меньше и всё дороже», — сказала журналистам 72-летняя жительница графства Саффолк.

Кроме того, по данным Which? , 2,3 млн домохозяйств в феврале просрочили оплату взносов за различные кредиты. В январе была схожая картина.

В издании отмечают, что ситуация может стать хуже, так как в апреле ожидается рост тарифа на электроэнергию, а в 2024 году прекратит действие скидка на неё.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году по сравнению с 2021 годом инфляция в Великобритании превысила 10%, что стало рекордным показателем почти за 40 лет.