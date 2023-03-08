Амстердам, 8 марта, 2023, 12:47 — ИА Регнум. После диверсии на газопроводе «Северный поток» доля компании из Нидерландов Gasunie в нём полностью списана. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба компании.

Официальный сайт ПАО «Газпром» «Северный поток»

Уточняется, что на фоне нынешней международной обстановки поставки голубого топлива по газопроводу вряд ли будут возобновлены и потому компания не ждёт получения новых дивидендов.

«Таким образом, стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до нуля евро на конец 2022 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что названная компания тесно контактирует с нидерландским правительством и другими акционерами «Северного потока» из Западной Европы в вопросе стабилизации ситуации на подвергшихся диверсии газопроводах для предотвращения продолжения экологического ущерба и обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что сообщения в СМИ о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не должны влиять на поддержку Киева со стороны западных стран.