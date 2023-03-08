Лондон, 8 марта, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Информация о том, что за терактами на газопроводах «Северный поток» и Северный поток — 2» стоят некие лица с Украины, стала известна спецслужбам на Западе почти сразу же после взрывов. Однако она не стала публичной из опасений ухудшения отношений между Украиной и Германией. Такое мнение высказали авторы материала, опубликованного 8 марта британской газетой The Times.

HANNIBAL HANSCHKE/ЕРА/ТАСС Газоприемная станция газопровода «Северный поток — 2»

При этом, как отмечается, разведке известно даже имя «частного спонсора» терактов, он якобы является состоятельным гражданином Украины, но не связанным с Владимиром Зеленским.

Его имя станет известно рано или поздно, особенно учитывая то, что он оставил свою необычную «визитную карточку», но было бы лучше, если бы он сам сделал признание. В таком случае «отношения Украины с ее союзниками останутся в лучшем состоянии», заявили авторы издания.

Напомним, ранее о том, что правоохранители в Германии, ведущие расследование подрыва «Северных потоков», установили украинский след в совершении диверсии, сообщила немецкая газета Die Zeit.